Минобороны в преддверии 75-й годовщины Победы представило новый исторический проект – Прошедшие огонь войны...

Минобороны в преддверии 75-й годовщины Победы представило новый исторический проект – "Прошедшие огонь войны..."Ведомство обнародовало материалы об известных деятелях культуры и искусства – участников войны, сообщает телеканал "Россия 24".Командир взвода 72-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, старший сержант Юрий Владимирович Никулин в мае 1945-го был представлен к ордену Славы III степени. В наградном документе написано, что он непрерывно находился в боевых порядках пехоты и корректировал огонь батареи.