12 мая на ТНТ выйдет новый сезон Реальных пацанов. Незадолго до старта свежей части теленовеллы актер Владимир Селиванов рассказал о работе в условиях карантина, о панике у коллег из-за коронавирусной инфекции и новом музыкальном хите.

12 мая на ТНТ выйдет новый сезон "Реальных пацанов". Незадолгодо старта свежей части теленовеллы актер Владимир Селиванов рассказал о работев условиях карантина, о панике у коллег из-за коронавирусной инфекции и новоммузыкальном хите.По словам Селиванова, свежие эпизоды "Реальных пацанов" восновном снимали не на натуре, как это было раньше, а в павильоне. Работавелась на территории бывшего завода."В Балашиху, где мы обычно воссоздаем улицы Перми, в новомсезоне мы ездили не так часто. Кстати, как раз автосервис Вована и Антохинаходится именно в Балашихе, а сейчас он переместился уже в Москву", – сказал "Дни.ру"Владимир.Вспышка уханьской заразы внесла свои коррективы в рабочийпроцесс. Первое время киношники недооценивали опасность коронавируса. Когда жестало ясно, что COVID-19 – не шутка, некоторые всерьез испугались."Тот самый переход на карантин – в этом было что-топаническое. В первую смену все воспринимали это как "хи-хи, ха-ха", а между темпроблема постепенно надвигалась и надвигалась, как черная дождевая туча. Иникто не знал – когда она прольется над всеми. И в тот самый момент, когдаобъявили режим самоизоляции, мы продолжали снимать, в условиях соблюдения всехправил, конечно же. Кто-то психовал и даже переставал работать, но через парунедель домашнего заточения возвращался на съемки", – заметила звезда фильма "Реальныепацаны".В условиях самоизоляции Владимир Селиванов не скучает.Артист записал новую композицию и уже представил публике. "Недавно выпустилсуперхитовую и мегапопулярную песню "Зажигалка". Она уже попала в топчартырадиостанций, так что продолжаю плотно заниматься музыкой", – признался артист.Рассказал о полнометражной ленте "Реальныепацаны. Зомби не за горами"? Известно, что съемки уже стартовали, однако другихподробностей о фильме нет.По словам актера, полнометражка никак не связана с новымсезоном сериала "Реальные пацаны". "Говоря о карантине, хочется побыстрее ужепоказать наш полный метр. Мы практически завершили всю историю, осталосьдоснять несколько сцен. Фильм, можно сказать, готов и сейчас будет актуален,как никогда. Немножечко трешевый, но на злобу дня", – поведала знаменитость. Смотреть предыдущие части ситкома "Реальные пацаны" онлайн можно на видеоплатформе .