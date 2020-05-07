12 мая на ТНТ выйдет новый сезон Реальных пацанов. Незадолго
до старта свежей части теленовеллы актер Владимир Селиванов рассказал о работе
в условиях карантина, о панике у коллег из-за коронавирусной инфекции и новом
музыкальном хите.
12 мая на ТНТ выйдет новый сезон "Реальных пацанов". Незадолго
до старта свежей части теленовеллы актер Владимир Селиванов рассказал о работе
в условиях карантина, о панике у коллег из-за коронавирусной инфекции и новом
музыкальном хите.
По словам Селиванова, свежие эпизоды "Реальных пацанов" в
основном снимали не на натуре, как это было раньше, а в павильоне. Работа
велась на территории бывшего завода.
"В Балашиху, где мы обычно воссоздаем улицы Перми, в новом
сезоне мы ездили не так часто. Кстати, как раз автосервис Вована и Антохи
находится именно в Балашихе, а сейчас он переместился уже в Москву", – сказал "Дни.ру"
Владимир.
Вспышка уханьской заразы внесла свои коррективы в рабочий
процесс. Первое время киношники недооценивали опасность коронавируса. Когда же
стало ясно, что COVID-19 – не шутка, некоторые всерьез испугались.
"Тот самый переход на карантин – в этом было что-то
паническое. В первую смену все воспринимали это как "хи-хи, ха-ха", а между тем
проблема постепенно надвигалась и надвигалась, как черная дождевая туча. И
никто не знал – когда она прольется над всеми. И в тот самый момент, когда
объявили режим самоизоляции, мы продолжали снимать, в условиях соблюдения всех
правил, конечно же. Кто-то психовал и даже переставал работать, но через пару
недель домашнего заточения возвращался на съемки", – заметила звезда фильма "Реальные
пацаны".
В условиях самоизоляции Владимир Селиванов не скучает.
Артист записал новую композицию и уже представил публике. "Недавно выпустил
суперхитовую и мегапопулярную песню "Зажигалка". Она уже попала в топчарты
радиостанций, так что продолжаю плотно заниматься музыкой", – признался артист.
Рассказал о полнометражной ленте "Реальные
пацаны. Зомби не за горами"? Известно, что съемки уже стартовали, однако других
подробностей о фильме нет.
По словам актера, полнометражка никак не связана с новым
сезоном сериала "Реальные пацаны". "Говоря о карантине, хочется побыстрее уже
показать наш полный метр. Мы практически завершили всю историю, осталось
доснять несколько сцен. Фильм, можно сказать, готов и сейчас будет актуален,
как никогда. Немножечко трешевый, но на злобу дня", – поведала знаменитость. Смотреть предыдущие части ситкома "Реальные пацаны" онлайн можно на видеоплатформе .