Премьер-министр Михаил Мишустин, который ранее заразился коронавирусом, идет на поправку. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в начале совещания по вопросу реализации ранее принятых мер поддержки экономики и соцсферы.

Премьер-министр Михаил Мишустин, который ранее заразился коронавирусом, идет на поправку. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в начале совещания по вопросу реализации ранее принятых мер поддержки экономики и соцсферы.Глава государства передал привет от Михаила Мишустина. Путин отметил, что здоровье премьера восстанавливается. При этом у него есть температура, как часто и бывает при подобном заболевании, но все идет штатно, сообщает телеканал "Россия 24".Владимир Путин отметил, что с Мишустиным они находятся на связи каждый день. Премьер-министр принимает участие в текущей работе, а также подготовке всех решений. Президент пожелал заболевшему скорейшего выздоровления.О том, что Мишустин заразился COVID-19, стало известно 30 апреля. Премьер сообщил об этом во время онлайн-совещания. По его словам, он сдал тест, который и показал положительный результат. На время болезни Мишустина исполняющим обязанности премьера был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков рассказал 5 мая, что состояние Михаила Владимировича в целом остается нормальным. Мишустин продолжает находиться в одном из государственных медицинских учреждений под присмотром врачей.