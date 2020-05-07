Владимир Путин присудил премию маршала Жукова коллективу разработчиков, который создал управляемые снаряды для реактивной системы залпового огня Торнадо-С. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации.

Владимир Путин присудил премию маршала Жукова коллективу разработчиков, который создал управляемые снаряды для реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации.В частности, награды удостоились главный конструктор систем навигации и управления научно-производственного объединения "Сплав" Юрий Иванов, специалисты НПО Андрей Никонов и Игорь Петров, а также главный советник отдела Департамента формирования гособоронзаказа аппарата правительства Виктор Белозубов, начальник отделения ФГУП "НПЦ автоматики и приборостроения" Борис Иванов и начальник ракетный войск и артиллерии Михаил Матвеевский."Торнадо-С" разработана в НПО "Сплав" на основе РСЗО "Смерч". Это 300-миллиметровая реактивная система залпового огня. Боекомплект – 12 ракет, максимальная дальность стрельбы – до 120 километров, а площадь поражения некоторыми видами боеприпасов достигает 60 гектаров. Все снаряды РСЗО выпускает всего 38 секунд. Как утверждают производители, залп шести "Торнадо-С" способен остановить движение целой дивизии или уничтожить небольшой город.