Абсолютно правильными назвал принятые для борьбы с коронавирусом COVID-19 ограничительные решения президент России Владимир Путин. Путин на совещании по мерам по поддержке экономики и социальной сферы назвал эти меры эффективными в борьбе с распространением инфекции. Это показала практика, отметил президент.

Абсолютно правильными назвал принятые для борьбы с коронавирусом COVID-19 ограничительные решения президент России Владимир Путин. Путин на совещании по мерам по поддержке экономики и социальной сферы назвал эти меры эффективными в борьбе с распространением инфекции. Это показала практика, отметил президент.Глава российского государства напомнил, что ограничения были введены практически по всей территории страны. При этом значительные полномочия были переданы региональным властям, которые самостоятельно принимали решения о введении тех или иных мер для профилактики и борьбы с коронавирусом. Это связано с тем, что в разных регионах ситуация разная и на разных этапах. Поэтому нужно было подойти избирательно к тому, что происходит на территориях, пояснил Владимир Путин.Президент добавил, что по российскому пути пошли и многие другие государства."И хорошо, если и у них тоже так получается", — заявил Путин на совещании, которое в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".При этом глава государства отметил, что правительство должно быть координатором по вопросам карантинных мер и их снятия в регионах."Это абсолютно необходимо. Я очень рассчитываю на то, что и в регионах это будет услышано, — продолжил Путин, — и само правительство будет работать активно, и самым прямым образом будет влиять на ситуацию и в экономике, и в социальной сфере, потому что мы сейчас переходим к достаточно важному этапу работы".Но глава российского государства предупредил, что нельзя забегать вперед, чтобы поспешные шаги по выходу из самоизоляции не отбросили эпидемическую ситуацию назад."Но и топтаться на месте тоже бессмысленно. Нужно двигаться постепенно вперед", — дал наставление президент.На 6 мая в России почти 166 тысяч инфицированных коронавирусов. Такой диагноз был поставлен и премьер-министру России Михаилу Мишустину. На время болезни его обязанности стал выполнять Андрей Белоусов. Более чем для полутора тысяч россиян заболевание оказалось фатальным. Но растет и число выздоровевших пациентов. Сейчас их уже более 21 тысячи человек.Главный санврач России Анна Попова назвала три этапа возвращения страны после пандемии коронавируса к нормальной жизни. А мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 12 мая в Москве заработают все промышленные предприятия.