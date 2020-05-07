Выход из режима противовирусных ограничений должен осуществляться аккуратно и постепенно, заявил президент РФ Владимир Путин. Такое заявление он сделал в ходе совещания по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

Выход из режима противовирусных ограничений должен осуществляться аккуратно и постепенно, заявил президент РФ Владимир Путин. Такое заявление он сделал в ходе совещания по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, которое транслировал телеканал "Россия 24".Путин напомнил, что к 5 мая просил разработать рекомендации для "аккуратного, постепенного выхода из режимов вынужденных ограничений"."Такая оценка правительством, Роспотребнадзором совместном с рабочей группой Госсовета проведена", – сообщил он.По словам президента, любая поспешность в вопросе снятия ограничений может обернуться откатом назад. При этом отмена противовирусных мер должна в каждом регионе производиться с учетом сложившейся там ситуации."Где-то жесткие оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определенное обоснованное смягчение", – сказал Путин. Он обратился к главам регионов, напомнив им о необходимости выработать в ближайшие дни планы действий на период после 11 мая. В каждом регионе должен быть "обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов алгоритм действий", подчеркнул глава государства.Путин отметил, что ответственность глав регионов и членов правительства за каждое решение и действие крайне высока, поскольку цена малейшей ошибки – это жизнь и здоровье граждан. Поэтому все соответствующие решения надо принимать "только с опорой на мнение ученых и с учетом всех факторов и возможных рисков".Ранее Путин продлил до 11 мая нерабочий период, чтобы граждане могли продолжить соблюдать самоизоляцию в условиях пандемии коронавируса. По данным Минздрава РФ, страна пока не вышла на плато по заболеваемости COVID-19. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что в разных регионах плато наступит в разное время, поскольку везде эпидемиологический процесс развивается по-своему.