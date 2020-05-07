Транспортные полицейские опубликовали видео нападения пьяного дебошира на начальника поезда Владивосток - Москва. В отношении 30-летнего пассажира возбуждены два уголовных дела по статьям Побои и Хулиганство.

Транспортные полицейские опубликовали видео нападения пьяного дебошира на начальника поезда "Владивосток — Москва".Инцидент произошел на станции Иланская во время разговора начальника поезда с пьяным пассажиром, которому сообщалось об отказе в дальнейшем проезде.Мужчина повел себя агрессивно и ударил собеседника в область глаза и шеи. Сотрудники полиции высадили дебошира с поезда и задержали.В настоящее время, по информации Управления на транспорте МВД России по СФО, уголовные дела в отношении 30-летнего жителя Бурятии по статьям "Побои" и "Хулиганство"направлены в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 7 лет.