Объем предоставленных компаниям и предпринимателям налоговых отсрочек составит 217 миллиардов руб., заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании у президента Владимира Путина.

Объем предоставленных компаниям и предпринимателям налоговых отсрочек составит 217 миллиардов руб., заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании у президента Владимира Путина.В пострадавших от пандемии коронавируса отраслях работают 6 миллионов человек, из которых 3 миллиона работают в малых и средних предприятиях (МСП), отметил Решетников.В свою очередь российские банки получили 35 тысяч обращений от МСП на реструктуризацию кредитов, почти 50% обращений одобрены. Объем предоставленных компаниям и МСП кредитных каникул составил 68 миллиардов руб.