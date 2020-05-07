Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд РФ) и французская компания Bonduelle, мировой лидер в сфере переработки овощей, инвестируют в сервис Elementaree по доставке продуктовых наборов в России.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд РФ) и французская компания Bonduelle, мировой лидер в сфере переработки овощей, инвестируют в сервис Elementaree по доставке продуктовых наборов в России.В проекте примут участие и ближневосточные инвесторы, сообщается в пресс-релизе РФПИ.Сумма инвестиций оценивается в $5 миллионов, узнали "Ведомости". Компания Elementaree, созданная в 2014 году, считается одним из лидеров на рынке доставки продуктовых наборов в России, работает в Москве и Санкт-Петербурге. Инвестиции помогут увеличить производственные мощности и технологическую платформу, выйти на рынки в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске. Bonduelle поможет Elementaree развить доставку продукции через онлайн и классические каналы розничных продаж.Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ, отметил: "Потенциал роста российского рынка продуктовых наборов оценивается на уровне $1 миллиарда в перспективе 5-7 лет". Сегмент foodtech стал сейчас особенно актуальным, и Bonduelle поможет развить в России доставку свежих продуктов, здоровое питание.РФПИ в 2019 году вместе с зарубежными партнерами инвестировал в экономику России 365 миллиардов руб.: на каждый вложенный рубль в 2019 году фонд привлек 10 руб. от партнеров.Доставка стала популярной в крупных городах. Почти 60 тысяч курьеров в Москве выполняют более 1 миллиона доставок товаров в день, заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Курьеры доставляют продукты, готовую еду, непродовольственные товары из обычных магазинов торговых сетей, которые стали развивать онлайн-торговлю. Размер среднего чека по доставке составляет 4,5 тысячи руб., а по непродовольственным товарам на 20-25% меньше. Крупная сеть делает 7-11 тысяч доставок в день.