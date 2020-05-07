11 мая в 21:20 на телеканале Россия 1 стартует сериал Родительское право. Героиня остросюжетной мелодрамы – провинциальная студентка Лена Покровская, которой удалось вытянуть счастливый билет и выйти замуж за сына строительного магната. Но в одночасье она теряет все – счастье, семью, спокойную, обеспеченную жизнь и маленькую дочь.

11 мая в 21:20 на телеканале "Россия 1" стартует сериал "Родительское право".В главных ролях Марина Коняшкина, Александр Давыдов, Алексей Демидов и Татьяна Храмова.Героиня остросюжетной мелодрамы – провинциальная студентка Лена Покровская, которой удалось вытянуть счастливый билет и выйти замуж за сына строительного магната. Лена становится частью богатой и уважаемой семьи и получает самый главный подарок в жизни – дочь Лизу.Но в одночасье она теряет все – счастье, семью, спокойную, обеспеченную жизнь. Но самое страшное – у нее отбирают маленькую дочь. Женщина попадает в тюрьму по обвинению в убийстве...Теперь Лене предстоит преодолеть череду опасностей и невзгод. Освободившись из заключения, она должна во что бы то ни стало начать жизнь заново, чтобы вернуть себе доброе имя и любовь дочери.Часть съемок проходила в настоящей тюрьме. "У нас осматривали сумки, нам запрещено было покидать вагончики и гримерные. Но эти съемки дали мне колоссальный опыт! У меня изменилось отношение к жизни в целом", — говорит актриса Мария Коняшкина.