Российская нефть Urals подорожала до $25. В Северо-Западной Европе, по данным агентства Argus, цена выросла до $24,70, а в Южной Европе - до $25,30.

Российская нефть Urals подорожала до $25. В Северо-Западной Европе, по данным агентства Argus, цена выросла до $24,70, а в Южной Европе — до $25,30.Добавим, что уже по итогам первой недели мая Россия практически полностью выполнила условия сделки ОПЕК+. Как сообщает "КоммерсантЪ", ежесуточная добыча сократилась до 8,700 миллиона баррелей, тогда как целевым показателем является 8,5 миллиона. Во многом благодаря вступлению в силу соглашения о сокращении добычи цены на нефть на мировых рынках пошли вверх.Стоимость бочки Brent на этой неделе вплотную приближалась к отметке $32, однако накануне наблюдалась коррекция. Стоимость бочки Brent на этой неделе вплотную приближалась к отметке $32, однако накануне наблюдалась коррекция.Немаловажную роль сыграли данные от Минэнерго США. Запасы углеводородов в стране практически достигли своих исторических максимумов, при этом запасы в нефтехранилище в Кушинге продолжают увеличиваться, и свободных объемов остается все меньше. Зато добыча в Америке продолжает снижаться: за неделю — еще на 200 тысяч баррелей.