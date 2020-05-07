Российские банки к 1 мая выдали почти 2 тысячи ипотечных кредитов по ставке 6,5% годовых на общую сумму 6 миллиардов руб., заявил и. о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на совещании у президента Владимира Путина.

Российские банки к 1 мая выдали почти 2 тысячи ипотечных кредитов по ставке 6,5% годовых на общую сумму 6 миллиардов руб., заявил и. о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на совещании у президента Владимира Путина.Банки получили 20 тысяч заявок, рассмотрены 14 тысяч, одобрены 11 тысяч заявок. Оператором программы выступает "Дом. РФ", отметил Стасишин.Эти кредиты помогут поддержать 13,3 миллиона кв. м первичного рынка жилья, которое находится на стадии строительства.Правительство в апреле запустило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья. Заявки на такой кредит можно подать до 1 ноября.Максимальная сумма кредита для Москвы и Санкт-Петербурга составляет 8 миллионов руб., для других регионов — 3 миллиона руб. Минимальный первоначальный взнос — 20%, кредит выдают на срок до 20 лет.