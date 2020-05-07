Уралвагонзавод передал армии Белоруссии очередную партию модернизированных танков Т-72Б3. Она включает 5 бронемашин, сообщает Министерство обороны Республики.

"Уралвагонзавод" передал армии Белоруссии очередную партию модернизированных танков Т-72Б3. Она включает 5 бронемашин, сообщает Министерство обороны Республики.Как поясняют создатели, Т-72Б3 – на 80% новый танк. Конструкторы установили на него новый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, что сделало бронемашину подвижнее.Помимо прочего, танк получил новую систему система управления огнем, тепловизионный прицел, автомат сопровождения целей. Благодаря модернизации Т-72Б3 способен уничтожить противника в любое время суток на расстоянии до 5 километров.Броня боевой машины также была усилена. Танк получил комплекс динамической защиты "Реликт", который останавливает большинство современных противотанковых кумулятивных боеприпасов. Моторный отсек Т-72Б3 прикрыли противокумулятивными решетками.