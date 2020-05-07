Во время пандемии коронавируса россияне часто пользуются антисептическими средствами. Однако частое использование таких веществ опасно для кожи.

Во время пандемии коронавируса россияне часто пользуются антисептическими средствами. Однако частое использование таких веществ опасно для кожи.Врач-дерматовенеролог Настасия Вережникова заявила об опасности антисептиков, пишет РИА Новости. Оказывается, слишком часто мыть руки и использовать спиртосодержащие гели нельзя, может появиться дерматит. По данным , из-занарушения защитного слоя коживозрастает риск попадания инфекции в организм.Специалист пояснила, что шелушения и мелкие трещинки являются первыми признаками дерматита. Аллергическую реакцию вызывают отдушки и консерванты, содержащиеся в антисептических средствах, передает .Ранее кандидат медицинских наук Людмила Смирнова рассказала, что наносить спиртосодержащие гели для обеззараживания рук нужно не более двух раз в день, напоминает . И лишь в том случае, если человек был в общественных местах. Что касается мытья рук, то эту процедуру необходимо выполнять максимум шесть раз в сути.За последние пять дней в России было выявлено свыше 50 тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее количество пациентов, у которых обнаружили COVID-19, превышает 166 тысяч. Умерли 1,5 тысячи человек, выздоровели 21,3 тысячи.15 Апр 2020 в 9:10 PDT