Розничные продажи в еврозоне продемонстрировали рекордный спад в марте, когда были введены ограничения для борьбы с распространением коронавируса.

Розничные продажи в еврозоне продемонстрировали рекордный спад в марте, когда были введены ограничения для борьбы с распространением коронавируса.Розничные продажи в 19 странах еврозоны в марте упали на 11,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat). Снижение оказалось максимальным за весь период наблюдений.В годовом выражении розничные продажи сократились на 9,2%.Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали снижение на 10,5% в месячном выражении и на 8% — в годовом.В феврале розничные продажи выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца и на 2,5% в годовом выражении.Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в еврозоне в марте увеличились на 5% в месячном выражении после увеличения на 2,5% в феврале.Объемы реализации непродовольственных товаров сократились на 23,1% после снижения на 0,4% в феврале.Продажи текстиля, одежды и обуви в марте упали на 38,9% после снижения на 1,1% месяцем ранее.Продажи автомобильного топлива упали на 20,8% после февральского снижения на 1,2%.Розничные продажи в 27 странах ЕС в марте снизились на 10,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 8,2% в годовом выражении.В Германии, крупнейшей экономике блока, зарегистрировано падение продаж на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,8% в феврале.Во Франции в марте наблюдалось падение продаж на 17,4%. Месяцем ранее продажи снизились на 0,3%.В Испании падение продаж составило 14,4% после февральского роста на 0,5%.Согласно предварительным данным Eurostat ВВП еврозоны в январе-марте сократился на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом, что стало максимальным квартальным снижением с начала сбора данных в 1995 году.