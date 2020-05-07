По оценкам Информационно-аналитического центра (ИАЦ) Альпари, апрель для мировой экономики выдался тяжелым. Причина очевидна – пандемия COVID-19. Однако после того, как страны-участницы договорились о перезапуске с 1 мая сделки ОПЕК+ в новом формате, нефтяной рынок начал восстанавливаться.

По оценкам Информационно-аналитического центра (ИАЦ) "Альпари", апрель для мировой экономики выдался тяжелым. Причина очевидна – пандемия COVID-19. Однако после того, как страны-участницы договорились о "перезапуске" с 1 мая сделки ОПЕК+ в новом формате ОПЕК++ с участием нефтедобывающих стран, ранее не принимавших участия в ОПЕК+, нефтяной рынок начал восстанавливаться. По итогам месяца цены на нефть сорта Brent смогли вырасти на 2,5%. На фоне роста цен на нефть российский рубль в апреле смог укрепиться по отношению к доллару США на 5,5%, а к евро — на 5,2%. К концу месяца доллар опустился уже до 74,38 рубля, а евро – до 81,42 рубля.С 1 мая условия соглашения ОПЕК++ вступили в силу: страны-участницы сократят добычу нефти в общей сложности почти на 10 миллионов баррелей в сутки, в том числе, Россия и Саудовская Аравия снизят добычу в мае и июне на 2,5 миллиона баррелей в сутки каждая. С момента вступления в силу нового соглашения ОПЕК++, то есть с 1 мая, цены на нефть идут вверх. Так, Brent подорожала уже на 17,6%, и по итогам первых торговых дней мая цена поднялась выше 30 долларов США за баррель.Эксперты полагают: если соглашение будет выполняться всеми участниками, рост цен на нефть имеет очень хорошие шансы на продолжение. В противном случае в мае не придется ожидать возвращения цены на нефть на уровень 35 и, тем более, на 40 долларов за баррель.Нефтяники американского штата Техас выступили против участия в формате ОПЕК++, аргументируя это тем, что добыча сланцевой нефти в Техасе уже падает естественным путем, а ряд нефтяных компаний штата еще в апреле объявили либо о начале процедуры банкротства, либо о проблемах с обслуживанием долга, так что нефтяной рынок на подобных новостях может быть очень волатильным.До конца первой декады мая должны выйти данные Росстата о темпах годовой инфляции потребительских цен в России в апреле. Темпы инфляции — важный фактор для курса рубля. За март годовая инфляция в России ускорилась и выросла с 2,3% до 2,4%. Эксперты "Альпари" считают, что в апреле рост инфляции продолжится, но не более чем до 2,6%. Данные по апрельской инфляции могут стать фактором краткосрочного укрепления рубля, если только Росстат не преподнесет неприятный сюрприз и статистика не окажется намного хуже ожидаемой.Помимо этого Росстат 19 мая опубликует оценку темпов роста ВВП за первый квартал 2020 года. Скорее всего, она окажется позитивной. Специалисты полагают, что в первом квартале российский ВВП вырос на 1,5-1,8%, ведь негативной для роста экономики оказалась только вторая половина марта. Такой прогноз дала заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", кандидат экономических наук Наталья Мильчакова.Эти данные в краткосрочном аспекте могут повлиять, скорее, на укрепление рубля. Стоит отметить также, что Федеральная резервная система США (ФРС), Европейский центробанк (ЕЦБ) и Банк России в мае не будут проводить заседаний по процентным ставкам, отложив эти важные решения до июня. Таким образом, эти факторы в мае на курс рубля влиять не будут.Новостной фон в мае, по мнению экспертов, ожидается противоречивый. С одной стороны, некоторые страны мира уже преодолели или начинают преодолевать пандемию коронавируса (например, Китай) или постепенно смягчают карантинные ограничения (европейские государства). Этот фактор может позитивно влиять на фондовые рынки и отчасти на курс рубля. С другой стороны, президентская предвыборная кампания в США может мотивировать непредсказуемого Дональда Трампа и его администрацию на принятие жестких решений, например, о возобновлении войны санкций с Китаем. В США все настойчивее пытаются обвинить КНР в сокрытии информации о масштабах эпидемии коронавируса в начале года.Для мировых рынков, особенно для развивающихся, новая волна обострения американо-китайских отношений может привести к нестабильности и обвалу. В том числе, этот конфликт в случае его существенного обострения может негативно повлиять и на курс рубля. Поэтому для физлиц лучшая рекомендация на май — держать до 60% своих сбережений в долларах США, остальное — в рублях.Эксперты ожидают по курсу доллара к рублю в мае 71-80 рубль за доллар, по курсу евро к рублю — 79-88 рублей за евро.