Яна Рудковская возмущена до глубины души информацией о том, будто у ее семилетнего сына Александра психическое расстройство. Она пригрозила подать в суд на СМИ, обнародовавшего эти данные. Но тут неожиданно выступила адвокат Катя Гордон, которая напомнила Яне Рудковской, как та на шоу назвала девочку умственно отсталой. Яна немедленно прокомментировала свои слова.

Яна Рудковская возмущена до глубины души информацией о том, будто у ее семилетнего сына Александра психическое расстройство. Она пригрозила подать в суд на СМИ, обнародовавшего эти данные. Но тут неожиданно выступила адвокат Катя Гордон, которая напомнила Яне Рудковской, как та на шоу назвала девочку "умственно отсталой". Яна немедленно прокомментировала свои слова.Несколько лет назад на шоу "Топ Мини Моделс" телеканала World Fashion Яна Рудковская назвала юную модель Зою Кукушкину "умственно отсталой". Примечательно, что родители взяли девочку из детского дома. Катя Гордон заявила, что будет отстаивать интересы Зои в суде, и предложила Яне извиниться перед девочкой.Яна Рудковская от реагировала на выпад Кати Гордон. Продюсер опубликовала большой пост, посвященный небрежно брошенным словам, которые имеют большую силу. "Словом можно ударить и поддержать, обидеть и утешить", – философски заметила Яна Рудковская."Когда-то чужие слова ранили меня, когда-то мои слова могли ранить другого человека, и мне искренне жаль", – признался продюсер. Яна заключила, что необходимо быть бережнее как в словах, так и друг с другом."Нет слов “дауненок”, “аутист”, "жирный", “очкарик”, "ненормальный", "картавый", "косой" , "шепелявый" "тупой " " и т.п. Есть люди. Самые разные. Взрослые и дети. И среди них есть ребенок с синдромом Дауна и человек с аутизмом, есть девочки и мальчики, которые носят очки, есть люди полные, а есть худые, есть дети и взрослые с "особенностями развития", – заключила Рудковская.18 Мар 2019 в 4:41 PDTПродюсер совершенно неожиданно предложил модели Зое Кукушкиной работу – снять для своего проекта Top Mini Star Modelsи на обложку детского дружеского приложения с ее благотворительным проектом и ее друзьями. В свою очередь, и Катя Гордон у себя в "Инстаграм" подтвердила, что спор с Яной Рудковской относительно "умственно отсталой" девочки решен миром.