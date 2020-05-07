Компания Российские железные дороги (РЖД) сократила перевозки пассажиров в апреле на 69,7% в годовом выражении до 30,3 миллиона человек. В том числе в пригородном сообщении перевезено 28,5 миллиона пассажиров (- 69%), в дальнем сообщении — 1,8 миллиона пассажиров (- 77%).

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) сократила перевозки пассажиров в апреле на 69,7% в годовом выражении до 30,3 миллиона человек. В том числе в пригородном сообщении перевезено 28,5 миллиона пассажиров (- 69%), в дальнем сообщении — 1,8 миллиона пассажиров (- 77%).Всего с начала года перевезено 289,4 миллиона пассажиров (- 20,3%).Между тем РЖД отменили ряд поездов дальнего следования по России, ж/д сообщение с другими странами полностью закрыто.РЖД отмечают значительное снижение загрузки поездов дальнего следования. По мере улучшения обстановки и повышения спроса на пассажирские перевозки компания восстановит маршрутную сеть в полном объеме и увеличит предложение для пассажиров.Чистая прибыль РЖД по МСФО увеличилась в 2019 году на 120 миллиардов руб. (в 4,4 раза) до 155,7 миллиарда руб. Прибыль до налогообложения выросла в 2,8 раза до 193,4 миллиарда руб. (+ 125 миллиардов руб.).Доход вырос на 3,9% до 2,508 триллиона руб. В том числе доход от перевозки грузов и доступа к инфраструктуре увеличился на 4,4% до 1,598 триллиона руб., от перевозки пассажиров — на 6,3% до 267 миллиардов руб.