Никас Сафронов рисовал портреты Владимира Путина, Дмитрия Медведева, звезд эстрады и спорта. Когда в больницу с коронавирусной инфекцией попал премьер-министр Михаил Мишустин, живописец отложил все дела и взялся за кисть.

Никас Сафронов рисовал портреты Владимира Путина, Дмитрия Медведева, звезд эстрады и спорта. Когда в больницу с коронавирусной инфекцией попал премьер-министр Михаил Мишустин, живописец отложил все дела и взялся за кисть."Можно по-разному относиться к Михаилу Владимировичу, но сегодня все должны желать ему скорейшего выздоровления, потому что он – ключевой человек для государства, – рассказал Никас в интервью "Дни.ру". – И в ситуации борьбы с коронавирусом он сейчас абсолютно необходим нам всем на своем рабочем месте, в добром здравии".Сегодня Сафронов, используя большое количество набросков, начал писать большой живописный портрет Мишустина. Художник день и ночь занят работой."Исходя из многолетнего опыта проведения мастер-классов для пациентов больниц, знаю, что после соприкосновения с искусством люди быстрее выздоравливают, – продолжает Сафронов. – Это могут подтвердить и известные врачи. Поэтому спешу поскорее закончить портрет, чтобы поднять Михаилу Владимировичу настроение"."У картин есть не только магическая сила, но и абсолютно понятный психосоматический эффект – энергия, которая человека поддерживает и заряжает, – поведал художник. – Когда человек видит свой портрет, это дает ему радость и позитив, уверенность в собственных силах,повышаются эндорфины. А Мишустин – человек очень деятельный, и мне хочется его поддержать таким образом. Я уверен, что он поправится, и надеюсь, что мой портрет сможет этому".