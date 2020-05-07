Опрос Caixin показал, что темпы увольнений в секторе услуг в КНР ускорились до уровня 2005 года. Эксперты говорят о второй ударной волне, вызванной сокращением спроса за рубежом.

Частный опрос, проведенный Caixin, показал, что в апреле сектор услуг Китая сокращался третий месяц подряд. В числе ключевых тревожных факторов эксперты указывают то, что компании сокращают сотрудников самыми быстрыми темпами с 2005 года.Индекс менеджеров по закупкам услуг Caixin-Markit вырос в апреле до 44,4 с мартовских 43. Тем не менее показатель все еще значительно ниже отметки 50 пунктов, после которой начинается позитивная динамика. PMI, находящийся ниже этого уровня, свидетельствует о падении.Снижение продолжается, несмотря на то что ограничения, введенные китайским правительством в феврале, давно сняты и многие предприятия уже вернулись к работе. Однако, если в предыдущие месяцы по сектору било снижение внутреннего спроса, то сейчас на смену ему пришло падение экспорта.Как отмечает FT со ссылкой на Caixin, экспортные продажи упали наиболее резко второй раз за всю историю наблюдений: клиенты по всему миру столкнулись с ограничительными мерами, введенными в большинстве стран."Это вторая ударная волна для экономики Китая, вызванная сокращением спроса за рубежом. И не следует недооценивать ее во II квартале", — прокомментировал ситуацию главный экономист группы CEBM Чжэншен Чжун.