Российский нападающий самарских Крыльев Советов Александр Соболев, выступающий на правах аренды за московский Спартак, переберется в стан красно-белых на постоянной основе.

Российский нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев, выступающий на правах аренды за московский "Спартак", переберется в стан "красно-белых" на постоянной основе.Форвард подпишет со столичной командой соглашение, рассчитанное на четыре года, об этом сообщает "Спорт-Экспресс". По информации издания, "Спартак" до начала лета уладит все нюансы сделки как с самим футболистом, так и с "Крыльями".Москвичи арендовали Соболева в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 22-летний нападающий успел сыграть три матча за "Спартак" и пока не забил ни одного мяча. В 18 встречах за "Крылья Советов" Александр отличился 10 раз.Напомним, чемпионат России, как и большинство европейских лиг, приостановлен из-за COVID-19. РПЛ планирует возобновить сезон в период с середины июня по середину июля."Спартак" в последнем перед перерывом туре на выезде обыграл "Оренбург" со счетом 3:1. После 22 матчей премьер-лиги "красно-белые" с 28 очками занимают восьмое место в турнирной таблице.