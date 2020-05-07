Мэр Москвы Сергей Собянин рассказа о распространении COVID-19. Экспертам удалось подсчитать, сколько заболевших коронавирусом в столице на самом деле. По его словам, эта цифра куда выше количества выявленных случаев заражения.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказа о распространении COVID-19. Экспертам удалось подсчитать, сколько заболевших коронавирусом в столице на самом деле. По его словам, эта цифра куда выше количества выявленных случаев заражения.Официальная статистика гласит, что всего в столице чуть больше 82 тысяч человек, болеющих COVID-19. Собянин заявил, что эти цифры не отражают действительность. Судя по всему, пока медики просто не успевают диагностировать все случаи.Сколько заболевших коронавирусом всего в столице, сказать точно нельзя. По словам Собянина, в Москве заражены около 300 тысяч человек, заявил он в эфире телеканала "Россия 24".Материал дополняется