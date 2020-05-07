C 12 мая в Москве заработают все промышленные предприятия. Об этом во время совещания по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы заявил мэр столицы Сергей Собянин, трансляцию ведет телеканал Россия 24.

C 12 мая в Москве заработают все промышленные предприятия, благодаря чему на работу смогут выйти около полумиллиона жителей города. Об этом во время совещания по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы заявил мэр столицы Сергей Собянин, трансляцию ведет телеканал "Россия 24".Такое решение поддержал президент Владимир Путин. По мнению главы государства, планы открытия значительного количества предприятий, в числе которых, прежде всего, объекты промышленности и стройки, абсолютно обоснованы.По поводу начала работы предприятий сферы услуг, в числе которых салоны красоты, парикмахерские, торговля и прочие, Собянин отметил, что это может спровоцировать рост числа заболеваний коронавирусом.Столичный мэр во время совещания также отметил, что на протяжении двух недель в Москве число госпитализаций и тяжелых больных не растет и находится примерно на одном уровне. По словам мэра, это говорит о некоторой стабилизации ситуации. В то же время Сергей Собянин объяснил, почему в Москве выявляется больше заболевших COVID-19. По его словам, это связано с увеличением количества тестирований на наличие у человека вируса. Динамика, которую можно увидеть по росту выявляемости, впрямую не свидетельствует о росте больных.Мэр отметил, что в Москве создана достаточно мощная система компьютерной томографии для исследования граждан на предмет заболевания пневмонией, в том числе коронавирусной. Благодаря этому появилась возможность выявлять болезнь на ранних стадиях.Мэр подчеркнул, что режим самоизоляции с 12 мая не ослабнет, невзирая на снятие части ограничений. Собянин отметил, что установленным правилам необходимо следовать четко, чтобы дать возможность работы большему количеству предприятий. В этом случае, по словам мэра, удастся сохранить стабильность эпидситуации и постепенно раскрывать одну за другой сферы деятельности.Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что выход из противовирусных ограничений должен осуществляться постепенно и аккуратно, в противном случае ситуация может обернуться откатом назад.