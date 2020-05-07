В полицию поступило сообщение, что провизоры одной из аптек реализуют лекарственные препараты без рецепта в нарушение специальных требований в ходе осуществления фармацевтической деятельности...

«Оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве на территории Юго-Восточного округа выявлена аптека, осуществляющая безрецептурный отпуск лекарственных препаратов наркозависимым лицам для немедицинского употребления», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступило обращение от жительницы столицы с жалобой на аптеку, расположенную на Белореченской улице, провизоры которой реализуют лекарственные препараты без рецепта в нарушение специальных требований в ходе осуществления фармацевтической деятельности.При обследовании аптечного пункта установлено неучтенное хранение лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, таких как: «Цикломед», «Циклоптик», «Залдиар», «Терпинкод», «Нурофен-Плюс», «Нурофен», а также установлены факты безрецептурного отпуска данных лекарственных препаратов. Из легального оборота изъято 33 флакона препарата «Цикломед», 32 флакона препарата «Циклоптик», 700 таблеток препарата «Залдиар», 400 таблеток препарата «Терпинкод», 360 таблеток препарата «Нурофен-Плюс» и 40 таблеток препарата «Нурофен».По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении в отношении юридического лица по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)», в рамках которого проводится административное расследование.Материалы административного расследования направлены в Арбитражный суд г. Москвы для принятия решения.За данное административное правонарушение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.УНК ГУ МВД России по г. Москве