Тревожность для многих людей на самоизоляции из-за коронавируса стала основной причиной психологического дискомфорта. Главный клинический психолог Минздрава РФ профессор Юрий Зинченко рассказал о том, как можно попробовать избавиться от нее самостоятельно.

Тревожность для многих людей на самоизоляции из-за коронавируса стала основной причиной психологического дискомфорта. Главный клинический психолог Минздрава РФ профессор Юрий Зинченко рассказал о том, как можно попробовать избавиться от нее самостоятельно.Эксперт отмечает, что психологический дискомфорт, который испытывают люди в период самоизоляции – "абсолютно естественен". Однако, говорит Зинченко, надо научиться правильно оценивать окружающую ситуацию и самих себя.По его словам, "оптимальный уровень тревоги, который позволяет нам оставаться в тонусе, превращается в тревожность, порождает страх и приводит к панике"."Причина такой паники, как сейчас, кроется в страхе неизвестности и невозможности контролировать то, что раньше всегда было в наших силах", — отмечает психолог.Но поскольку мы не можем изменить ситуацию, то необходимо изменить к ней отношение — это первый и самый эффективный способ для нормализации эмоционального состояния человека.Иными словами, надо договориться с собой о том, что мы принимаем условия, в которых находимся."Мы должны обязательно себя уверить в том, что они временные, конечные, что это не навсегда", — напоминает Зинченко.В этом случае человек может поставить перед собой креативную задачу по поиску новых способов функционирования в новых условиях, в новой реальности.Например, если человек займет себя каким-то развивающим делом, то у него не будет времени и желания на тревогу и стресс.Помочь может также "четкий график жизни, зонирование нашей жизни и дома, в котором мы переживаем самоизоляцию", советует психолог.Если найти в этой ситуации повод для творений и фантазий, то это тоже поможет держать себя в позитивном тонусе. "Главное – желание справиться с неудобствами, а не стремление поддаваться им", — говорит Зинченко.Конечно, все люди разные, и если кто-то может справиться с тревожностью и паническими атаками самостоятельно, то другим нужна помощь профессионалов – психологов.В особой ситуации карантина и самоизоляции Российское психологическое общество совместно с ведущими специалистами факультета психологии МГУ разработали цикл психологических рекомендаций для людей разных социальных групп, которые доступны на сайте Российского психологического общества.Также там опубликованы телефоны круглосуточной горячей линии: тем, кто чувствует, что не может самостоятельно справиться с переживаниями и трудностями, психологическую поддержку окажут волонтеры факультета психологии МГУ и других ведущих вузов.Ранее Юрий Зинченко дал рекомендации, как минимизировать возможные негативные последствия возвращения в активную жизнь после периода самоизоляции.