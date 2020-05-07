В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в небольших барах и кафе, которые расположены в жилых домах. В столице под действие нового закона подпадают около 10 тысяч заведений. В условиях пандемии они должны быть закрыты вообще, но некоторые оказались мастерами маскировки.

В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в небольших барах и кафе, которые расположены в жилых домах. В столице под действие нового закона подпадают около 10 тысяч заведений. В условиях пандемии они должны быть закрыты вообще, но некоторые оказались мастерами маскировки.Спальные районы столицы и других городов теперь станут тише. Продажу спиртного в барах и кафе меньше 20 квадратных метров, которые расположены в жилых домах, наконец запретили. Для многих москвичей эта новость стала неожиданностью, но со знаком "плюс".- Слышали, что с этого дня запретили продавать в жилых домах на первых этажах алкоголь?- Не слышала, но это хорошо. Меньше будут пить. Здоровее будет нация.Такие пивнушки и алкомаркеты в народе еще называли "наливайками". Классика жанра: хозяева ставили пару столов и стульев и формально заведения становились точками общепита. Это позволяло торговать спиртным круглосуточно."В первую очередь это большая социальная инициатива "Нет наливайкам". Это запрос миллионов наших граждан, которые были обеспокоены тем, что во дворах было невозможно с точки зрения безопасности. Потому что когда в одном многоквартирном доме находится до семи пивнушек, мы прекрасно понимаем, до какой криминогенной ситуации доходит в конкретных дворах", — говорит руководитель Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.Рядом с такими пивнушками почти всегда атмосфера праздника. Покупатели распивают спиртные напитки прямо у подъездов и устраивают представления. Громкие застолья устраивали даже на детских площадках.- На всех этих лавочках спят, пьяные вдрабадан. И пьют — вот прямо за углом. Вот за первым подъездом три ступеньки — и торгуют водкой. Там торгуют и хлебом, торгуют и рыбой. А один товарищ стоит и торгует вот этой некачественной водкой. Сторублевая водка.- По ночам даже?- Да — и ночью, и днем!Во время пандемии все заведения общественного питания были обязаны закрыться — в том числе и так называемые наливайки. Именно так произошло, например, с точкой на Совхозной улице, которая маскируется под обычный продуктовый магазин. Закрытия этой пивной местные жители добивались уже много лет.Разливать спиртное здесь прекратили, но оборудование не демонтировали. Жители опасаются, что торговля может возобновиться после прекращения пандемии. Ведь многие сотрудники наливаек даже не слышали о запрете.- Вы знаете, что сейчас запрещено торговать пивом в таких точках в жилых домах?- Я не знаю.Под запрет попадут примерно 10 тысяч пивных, расположенных в жилых домах."Убрать тех, кто под видом общественного питания зарабатывает совершенно криминальные деньги на торговле паленой водкой, поддельными коньяками и прочими напитками — этих мы обязаны убрать", — говорит депутат Госдумы РФ Елена Панина.Регионы имеют право устанавливать и другие ограничения на свое усмотрение вплоть до полного запрета предприятий общественного питания, которые расположены на первых этажах жилых домов.