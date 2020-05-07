Руководство аргентинского клуба Ньюэллс Олд Бойз обратилось в Международную федерацию футбола с просьбой расследовать обстоятельства трансфера нападающего Эсекьеля Понсе из итальянской Ромы в московский Спартак. Аргентинцы подозревают участников сделки в обмане и занижении цены на игрока.

Руководство аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз" обратилось в Международную федерацию футбола с просьбой расследовать обстоятельства трансфера нападающего Эсекьеля Понсе из итальянской "Ромы" в московский "Спартак". Аргентинцы подозревают участников сделки в обмане и занижении цены на игрока.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Понсе перебрался в клуб российской премьер-лиги за 3 млн евро. Однако аргентинцы, которые должны были получить 40% от суммы сделки, подозревают, что "Рома" и "Спартак" искусственно занизили стоимость форварда, чтобы итальянский клуб заплатил меньшую сумму комиссии. Якобы, дополнительные деньги – 2,5 млн евро, — "Спартак" выплатил в виде трансфера вратаря Андреа Романьоли, в то время, как его рыночная стоимость была намного меньше."Ньюэллс Олд Бойз" утверждает, что таким образом были ущемлены его финансовые права на Понсе, ведь аргентинцы должны были получить 40% от суммы сделки. Теперь они требуют от "Ромы" 2 млн евро в качестве компенсации, сообщает портал Bombardir.Ru. Понсе стал игроком "Спартака", заключив контракт до 2024 года.