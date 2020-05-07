В районе мыса Харбиз спасли травмированного охотника. Колымчанин нуждался в срочной медицинской помощи. Сообщение о ЧП поступило в единую службу спасения 112, передает ГТРК Магадан.

В районе мыса Харбиз спасли травмированного охотника. Колымчанин нуждался в срочной медицинской помощи. Сообщение о ЧП поступило в единую службу спасения "112", передает ГТРК "Магадан".Как рассказали очевидцы, мужчина во время колки дров поскользнулся и, по предварительным данным, сломал ребро. На его поиски на вездеходе отправилась поисково-спасательная группа и медработники.После нескольких часов езды по бездорожью им удалось найти охотничий стан, где и обнаружили пострадавшего. После того, как ему оказали первую медицинскую помощь, мужчина был доставлен в районную больницу, расположенную в поселке Ола. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.