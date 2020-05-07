Владимир Путин провел совещание с главой Росгвардии Виктором Золотовым. В частности, генерал армии рассказал, что сразу три госпиталя ведомства перепрофилируют, чтобы выделить еще 287 коек для больных с коронавирусом COVID-19. На сегодняшний день медицинские заведения Росгвардии имеют свыше тысячи мест для лечения инфицированных

Владимир Путин провел совещание с главой Росгвардии Виктором Золотовым. В частности, генерал армии рассказал, что сразу три госпиталя ведомства перепрофилируют, чтобы выделить еще 287 коек для больных с коронавирусом COVID-19. На сегодняшний день медицинские заведения Росгвардии имеют свыше тысячи мест для лечения инфицированных, сообщает телеканал "Россия 24".Помимо этого, ведомство планирует купить 280 автомобилей скорой помощи. Министерство финансов выделило Росгвардии 1,3 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут, в том числе, и на закупку медикаментов, добавил Золотов.Владимир Путин, в свою очередь, напомнил, что поручил правительству закупить дополнительную спецтехнику для силовых структур, чтобы поддержать отечественного производителя. Виктор Золотов ответил, что Росгвардии нужны новые автомобили, особенно для подразделений вневедомственной охраны. 680 единиц уже закуплено, но нужно больше, пояснил генерал армии.Также Росгвардия закупила дополнительную спецтехнику для защиты Керченского моста. Охрана этого важнейшего объекта идет без срывов, заявил Золотов.В заключении глава Росгвардии рассказал, что издал указ о продлении действия разрешений на охотничье и спортивное оружие до 1 сентября.