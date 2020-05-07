Средства для строительства моста в Благовещенске поступят уже в этом году. Такое поручение президент России Владимир Путин дал кабинету министров РФ и областному правительству. Это значит, что деньги будут выделены раньше запланированного срока.

Средства для строительства моста в Благовещенске начнут поступать уже в этом году. Такое поручение президент России Владимир Путин дал кабинету министров РФ и областному правительству. Это значит, что деньги будут выделены раньше запланированного срока. Об этом со ссылкой на kremlin.ru передает ГТРК "Амур".Старый мост через реку Зею в данный момент представляет серьезную проблему. Дело в том, что из-за появившихся повреждений и дефектов тяжелый транспорт вынужден двигаться с особой осторожностью. На въезде в город наблюдаются многокилометровые пробки. Уже спроектирован новый переход, проект прошел Госэкспертизу.С просьбой ускорить решение транспортной проблемы, связанной с возведением нового моста, к президенту обратился губернатор. Теперь финансирование проекта частично будет перенесено с 2021 года на 2020-й.Также по поручению Владимира Путина федеральное и областное правительство займется вопросом выделения бюджетных средств для строительства в Благовещенске берегозащитных сооружений. Кроме того, восстановить требуется транспортную инфраструктуру, которая пострадала при паводках 2018–2019 годов.