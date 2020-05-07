Стивен Джеррард намерен остаться главным тренером шотландского Рейнджерс и в следующем сезоне. Знаменитый английский футболист тренирует самый титулованный клуб Шотландии с 2018 года.

Стивен Джеррард намерен остаться главным тренером шотландского "Рейнджерс" и в следующем сезоне. Знаменитый английский футболист тренирует самый титулованный клуб Шотландии с 2018 года."Я работаю в Глазго уже два года и мне хотелось бы продолжить сотрудничество. Но все зависит от совета директоров. Буду стараться, чтоб "Рейнджерс" выступал лучше, чтобы мастерство футболистов росло", — приводит слова Джеррарда "Спорт-Экспресс".Стивен Джеррард повел большую часть карьеры в "Ливерпуле", в составе которого он выигрывал Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. В 2018 Джеррард завершил карьеру и вскоре возглавил "Рейнджерс". В прерванном чемпионате Шотландии команда Джеррарда занимает второе место.