"Дождавшись подходящего момента, злоумышленники в спецодежде работников скорой помощи напали на мужчину в подъезде его дома", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве совместно с коллегами из Иркутской области при участии Росгвардии задержаны двое ранее судимых мужчин по подозрению в разбойном нападении на предпринимателя.Установлено, что злоумышленники несколько недель вели наблюдение за бизнесменом, приезжая к месту его проживания на разных каршеринговых машинах. Дождавшись подходящего момента, они в спецодежде работников скорой помощи напали на мужчину в подъезде его дома. Подозреваемые распылили в сторону потерпевшего содержимое газового баллончика и несколько раз ударили по голове. Затем похитили сумку, в которой находились 135 тысяч долларов США и один миллион рублей, и скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых в Москве, а его сообщника – в Иркутске.Следователем отдела МВД России по району Люблино города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ходе обысков по местам проживания задержанных оперативники обнаружили куртку с надписью «Скорая помощь» и медицинский чемодан. Кроме того, в квартире одного из фигурантов изъяты патроны и револьвер, который, согласно проведенной экспертизе, признан пригодным для производства выстрелов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк