Накануне парламент Сербии принял решение отменить Чрезвычайное положение, оно действовало с середины марта. При этом глава Всемирной организации здоровья призвал снимать ограничительные меры с крайней осторожностью. В противном случае, риск возвращения к карантину и изоляции сохранится.

Накануне парламент Сербии принял решение отменить Чрезвычайное положение, оно действовало с середины марта. При этом глава Всемирной организации здоровья призвал снимать ограничительные меры с крайней осторожностью. В противном случае, риск возвращения к карантину и изоляции сохранится.Название стадиона футбольного клуба "Барселона" могут сменить из-за коронавируса. Инициатива озвучена руководством клуба в СМИ. Профессиональные спортсмены в разных странах первыми возобновляют тренировки, с пометкой "индивидуальные". И только там, где коронавирус замедлил темпы. Но строгие ограничения для большинства граждан снимать все еще не спешат.Ее примеру могли бы последовать многие европейские страны. В отличие от соседа Испании, развитие эпидемии в Португалии не идёт по печальному сценарию. Коронавирус удается сдерживать. Хотя здесь тоже есть погибшие и заболевшие. При этом за последние дни количество выздоровевших увеличилось благодаря работе врачей.Количество выявленных заболевших увеличивается, но не из-за ухудшения обстановки, а благодаря количеству проведённых тестов. Проверяют в Португалии даже работников детских садов, которые ещё не открылись, но собираются. Чтобы в случае вируса — отправить работника на изоляцию еще на две недели.Цифры коронавирусной статистики, сейчас — главные показатели любой европейской страны. Чтобы спасти экономику, меры карантина постепенно снимают. В наиболее пострадавшей Италии даже открывают музеи. Правда желающих посетить их в ближайшее время явно будет немного. Многие все еще боятся — эпидемия не закончилась. Зарубежного туризма нет. Для страны открытие знаменитой Помпеи — больше духовной шаг выхода из карантина. Как знак того, что Италия выстоит и в этой борьбе. Галереи открывают, чтобы хоть чуть-чуть отвлечь культурой от данных о погибших в новостях.Привыкли к сиренам и в Испании. Но впервые за долгое время некоторые госпитали наконец-то выдыхают. Нагрузка на реанимации снижается. При этом смертность за последние сутки опять увеличилась. Расслабляться рано. Но врачи выходят за пределы больницы, чтобы дать интервью. Число заболевших коронавирусом среди медперсонала — уже почти 43 тысячи.Популярное заблуждение этих дней, что людей на улицах стало очень много. Это не так. Выходят в строго определённые часы. Некоторая часть постепенно возвращается на работу. Но многие ещё в изоляции, потому вот так выглядит метро во многих городах Испании. Как видно, фактически час пик, никого.Использовать личный транспорт, чтобы добраться к пляжу и парку, нельзя. Впрочем, и не получится. Парки закрыты. Запрещено покидать для этих же целей зону проживания в радиусе больше 1 километра. Исключение — занятия спортом. Их разрешили по отдельности и испанским футболистам. На своих роскошных авто некоторые приезжали на стадионы. Но не исключено, что даже им придётся пересмотреть запланированные ранее расходы.Ещё недавно здесь собирались тысячи болельщиков. Но вот их нет уже два месяца. Экономический кризис неизбежен. Коснётся даже самых богатых слоев общества. В том числе испанских футболистов. Знаменитый стадион "Камп Ноу" в Барселоне может потерять своё название. Его хотят продать на 25 лет. Такую идею озвучил вице-президент одного из самых популярных мировых клубов. Матчей нет, зрителей тоже. Кассы закрыты. Первый год от использования бренда деньги пойдут ученым для создания вакцины и борьбы с вирусом.Пока человечеству вирус мешает, животные и растения в Европе на улицах целых городов успели явно почувствовать себя как дома. В Тулузе ботаник местного естественно-научного музея замечает: "редкий папоротник, который здесь едва мог выжить, теперь и в асфальте, и даже в зданиях. Ни шум, ни люди 2 месяца природе не мешали".И, похоже, у него получится. Ведь выход из карантина в Европе постепенный. Во многих странах режим чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации в области здравоохранения сохранится еще, как минимум, до конца месяца.