Сын известного художника Никаса Сафронова Лука Затравкин сообщил, что борется с коронавирусом, как может. Он расписал в своем инстаграм-аккаунте поэтапный план.

Сын известного художника Никаса Сафронова Лука Затравкин сообщил, что борется с коронавирусом, как может. Он расписал в своем инстаграм-аккаунте поэтапный план.Лука Затравкин опубликовал фотографию из квартиры. Парень сидит за пианино, на котором стоят кроссовки с завязанными шнурками. Как оказалось, артист участвует в челлендже, суть которого – мотивировать людей оставаться дома."Друзья, всем нам погода за окном травит душу, манит на прогулку", – жалуется музыкант. Однако лучшее, что можно сделать, чтобы предотвратить распространение коронавируса, – не выходить на улицу. Лука Затравкин анонсировал челлендж #ЗавяжиШнуркиДома, он призвал подписчиков сделать то же самое: взять ботинки и связать их между собой.Фолловеры с иронией отнеслись к предложению сына известного художника. "Лука, а ты вообще завязать шнурки в состоянии? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А у кого-то челлендж как не умереть от голода", "Завяжи шнурки и заодно на время рот зашей, вот это будет рецепт супер!"Публикация от (@lukasafronovofficial) 7 Май 2020 в 12:30 PDTНапомним, ранее Лука Затравкин сообщил, что собирается поправиться. Как отметил молодой человек, ему важна магия чисел, и 250 килограммов – это вес половозрелого льва. Никас Сафронов поддержал сына в его начинании. По последним данным, музыкант уже весит порядка 242 кило, так что до заветной цифры осталось немного.