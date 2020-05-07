Иран поменял название национальной валюты на туман, поскольку слово риал в повседневной жизни никто не использует, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Иран поменял название национальной валюты на "туман", поскольку слово "риал" в повседневной жизни никто не использует, заявил президент Ирана Хасан Роухани.В письменной речи иранцы используют слово "риал", однако в устной речи используют только слово "туман". "Риал не существовал в жизни людей", — отметил Роухани, сообщает ТАСС.Значительная часть ошибок в банках связана с путаницей между риалом и туманом, поскольку ошибаются и простые люди, и банковские служащие, пояснил президент Ирана.Отныне в устной и письменной речи начнут использовать только слово "туман". Роухани не считает, что нововведение окажет заметное воздействие на экономический рост или инфляцию. Скорее речь идет об удобстве подсчетов и красоте национальной валюты, подчеркнул президент Ирана.Меджлис (парламент) Ирана принял закон о переименовании и деноминации национальной валюты. При обмене за 1 туман дадут 10 тысяч риалов. Таким образом, номинал валюты сократится на четыре ноля.Туман имел хождение в Персии (прежнее название Ирана) до 1932 года, затем его заменили риалом. На купюрах Центробанка Ирана и ценниках в магазинах указан риал, однако в повседневной речи иранцы переводят цены в туманы, что вносит путаницу.