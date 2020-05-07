Почти треть россиян (28 процентов) считают, что после пандемии коронавируса больше людей будут работать удаленно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом Общественное мнение (ФОМ).

Почти треть россиян (28 процентов) считают, что после пандемии коронавируса больше людей будут работать удаленно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение" (ФОМ).При этом 44 процента опрошенных считают, что после пандемии количество рабочих мест на удаленке останется таким же, что и до пандемии. 11 процентов полагают, что это количество сократится.Треть россиян (33 процента) также ожидают более широкого распространения дистанционного образования. Более половины респондентов (54 процента) считают, что после снятия ограничений, связанных с COVID-19, удаленная форма обучения вернется на прежний уровень.Опрос проводился 3-5 апреля 2020 года среди 1000 россиян в возрасте от 18 лет.5 мая, выступая в эфире канала "Россия 24", министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что дистанционное обучение не станет в стране новой нормой. Он выразил надежду, что к 1 сентября школьники вернутся за парты, и заверил, что "мы никогда не откажемся от традиционной школы".