Фигуристка больше не желает заниматься с тренером. Говорят, она уже нашла себе более подходящего наставника.

Фигуристка больше не желает заниматься с тренером. Говорят, она уже нашла себе более подходящего наставника.Накануне стало известно, что 15-летняя фигуристка Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе после четырех лет сотрудничества. Под ее предводительством юная спортсменка завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы, а также заняла третье место в финале Гран-при по фигурному катанию в текущем сезоне. Поэтому ее решение отказаться от сотрудничества было неожиданным.Об этом Трусова уже успела сообщить тренерскому штабу. Теперь фигуристке предстоит найти нового наставника. Появилась информация, что Александра уже ведет переговоры с Евгением Плющенко. Тутберидзе успела отреагировать на эту новость: тренер отписалась от бывшей подопечной в "Инстаграме". Очевидно, Этери расценивает уход Трусовой, как предательство.В Федерации фигурного катания заверили – переход пока не осуществился, официальных документов нет. Кроме того, в стране карантин, и поэтому решение может быть принято не скоро. Кстати, Александра общается и с другими потенциальными наставниками. Плющенко, в свою очередь, пока никак не комментирует слухи.6 Май 2020 в 8:27 PDT