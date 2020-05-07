У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет.

У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет. Министр работает удаленно из дома — проводит совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах.Ранее коронавирусом заболел глава правительства Михаил Мишустин. По словам его пресс-секретаря, лечение проходит в плановом режиме, премьер чувствует себя нормально. С таким же диагнозом был госпитализирован глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков.