На фоне пандемии коронавируса американский сервис заказа такси Uber вынужден отправить под нож оптимизации почти 4 тысячи сотрудников. Правда, компания намерена выделить им различные выплаты и пособия.

Американский сервис по заказу такси Uber увольняет 14% своего штата чтобы сократить расходы на фоне пандемии коронавируса. Согласно документу, размещенному на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), под нож оптимизации отправятся 3 тысячи 700 сотрудников, преимущественно из отделов клиентской поддержки и подбора персонала.При этом компания планирует выделить $20 млн на различные выплаты и пособия сокращенным работникам. Также стало известно, что от своей зарплаты до конца года отказался генеральный директор стартапа.Ранее в Uber заявили, что из-за карантинных мер количество заказов такси в марте снизилось более чем на 70% по сравнению с прошлым годом. Однако такое снижение деловой активности на самом деле может являться лишь поводом, но не причиной для массовых увольнений, отмечают эксперты. Еще в 2019 году компания сократила более полутора тысяч человек в попытке справиться с многомиллиардными убытками и оправдать ожидания инвесторов после выхода на IPO.