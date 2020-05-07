Компании, оказывающие финансовые услуги, озаботились проблемами поведения, которые возникают из-за работы на дому с соседом по квартире из фирмы-конкурента, пишет Financial News.

Компании, оказывающие финансовые услуги, озаботились проблемами поведения, которые возникают из-за работы на дому с соседом по квартире из фирмы-конкурента, пишет Financial News.Как отметил вице-председатель KPMG по финансовым услугам Кей Суинберн, финансовые компании намерены тщательно изучить условия жизни своих сотрудников.Суинберн выступил с комментариями о проблемах поведения, возникающих в результате работы на дому во время ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса."Если у вас есть несколько молодых инвестиционных банкиров, живущих в Челси, то это проблема, когда они торгуют портфелями, о которых они не должны знать", — отметил представитель KPMG.По словам Суинберна, клиенты KPMG, в том числе банки и управляющие активами, обеспокоены тем, как они могут осуществлять надзор за трейдерами, торгующими из дома, и как осуществлять контроль на дому.Жилищные условия жизни людей, "вероятно, не так тщательно изучались раньше", сказал Суинберн."Реальность в том, что такое поведение — самая большая проблема, о которой говорят наши клиенты", — сказал Суинберн, который до июня был консервативным депутатом Европарламента и вице-председателем комитета Европейского парламента по экономическим и валютным вопросам.На вебинаре, посвященном технологиям и наилучшим способам мониторинга рисков, также были затронуты трудности записи звонков, которые трейдеры могут иметь с клиентами, что является головной болью как для регулирующих органов, так и для банков, отвечающих за соблюдение требований."(Согласно правилам Mifid II) пока вы записываете разговор с клиентом, где бы он ни находился, вам фактически не нужна запись голоса по закону", — сказал Суинберн.