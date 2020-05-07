Уфимцы массово нарушают режим самоизоляции. Его индекс по градации Яндекса сегодня утром составил всего 2,3 из пяти возможных. Это очень низкий показатель, отмечает ГТРК Башкортостан. На улицах города много людей, а значит — повышается риск заразиться коронавирусной инфекцией.

Уфимцы массово нарушают режим самоизоляции. Его индекс по градации "Яндекса" сегодня утром составил всего 2,3 из пяти возможных. Это очень низкий показатель, отмечает ГТРК "Башкортостан".На улицах города много людей, а значит — повышается риск заразиться коронавирусной инфекцией. Между тем, в Башкортостане введены строгие ограничения, призванные уменьшить распространение COVID-19. В регионе сохраняется масочный и пропускной режимы. За нарушения граждан выписывают штрафы.По последним данным, число заболевших в республике продолжает расти. Накануне количество заразившихся достигло 1160. 259 человек победили болезнь. 14 скончались.Между тем, на финишную прямую вышла грандиозная стройка инфекционной больницы под Уфой. Сейчас рабочие занимаются чистовой отделкой. Строительство началось всего два месяца назад. Практически в чистом поле возвели семь корпусов Республиканской инфекционной клинической больницы. Задействовано 70 единиц техники, после 12 мая планируется увеличить число строителей до тысячи человек. Естественно, строго соблюдаются все меры санитарной безопасности, отметил директор по строительству больницы Олег Бабенков. К 25 мая объект должен быть готов.