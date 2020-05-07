Настя Ивлеева за пять лет добилась высот, о которых и не могла мечтать. Блогер вспомнила, как начиналась ее жизнь в Москве.

Настя Ивлеева за пять лет добилась высот, о которых и не могла мечтать. Блогер вспомнила, как начиналась ее жизнь в Москве.На сегодняшний день 29-летняя Настя Ивлеева является, пожалуй, самым успешным блогером. На ее инстаграм-аккаунт подписаны 16,5 миллионов человек. Девушка была ведущей популярного трэвел-шоу "Орел и решка", является автором развлекательной передачи на "Ютубе", а также снимает короткометражные фильмы. В прошлом году Ивлеева получила сразу две статуэтки ТЭФИ.Недавно она написала о воспоминаниях, которые ее посещают в последнее время, ведь с момента переезда в Москву прошло уже пять лет. Ивлеева рассказала подписчикам, как начиналась карьера. Оказывается, по приезде в столицу она в пробовала себя на разной работе. "Куда так стремительно убежали эти годы? Где они? Я же вот только-только, будучи упитанной петербурженкой, бегала по московским ресторанам, устраивалась на вакансию "хостес", – рассказала Настя.Кажется, у Ивлеевой исполнилось все, о чем она могла только мечтать. Но нет. Блогер не намерена оставаться на достигнутом. Она призналась, что хочет снова испытывать волнение и страх во время работы над очередным проектом. Настя загадала, чтобы через несколько лет осуществилось неосуществимое. "Нужно замахнутся на что-то сильно большое, что будет на 10 голов выше остального", – цитирует блогера "".