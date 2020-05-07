ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшей без вести Алексеевой Галины Николаевны...

ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшей без вести Алексеевой Галины Николаевны 1941 года рождения, местонахождение которого неизвестно с апреля 2005 года.Приметы: на вид 65 лет, нормального телосложения, рост 165 см, лицо овальное, глаза серо-голубые, нос прямой, рот средний, волосы темные короткие.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)467-37-59 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73