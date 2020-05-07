В День Победы 9 мая президент России Владимир Путин в Александровском саду возложит цветы к Вечному огню. Около 10 часов глава российского государства выступит с обращением к согражданам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В День Победы 9 мая президент России Владимир Путин в Александровском саду возложит цветы к Вечному огню и Могиле Неизвестного солдата. Около 10 часов глава российского государства выступит с обращением к согражданам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.На 9 мая 2020 года у президента запланированы еще несколько мероприятий, о которых будет сообщено дополнительно, обещает ТАСС.9 мая над Красной площадью пройдет воздушная часть Парада Победы. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 наземная часть парада, посвященного 75-летию окончания Великой Отечественной войны, перенесена на более поздний срок. Летные парады пройдут 9 мая в 47 российских городах, в них примут участие шесть сотен самолетов и вертолетов.