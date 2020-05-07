Полицейские Нью-Дели, приехав по вызову о взломе банкомата, нашли раскуроченный аппарат и видео с камеры наблюдения с кадрами обезьяны-медвежатницы.

Полицейские Нью-Дели, приехав по вызову о взломе банкомата, нашли раскуроченный аппарат и видео с камеры наблюдения с кадрами преступницы — обезьяны.Сначала четверорукое животное забавлялось брошенной в павильоне метлой, но затем решилось заняться медвежатничеством и умудрилось вскрыть банкомат.Незадолго до приезда полиции обезьяна скрылась, ничего не похитив.