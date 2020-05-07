Общественная Ассоциация итальянских друзей России предложила направить в Российскую Федерацию плазму итальянцев, выздоровевших от коронавируса. Открытое письмо с соответствующей просьбой адресовано премьер-министру Италии Джузеппе Конте.

Общественная Ассоциация итальянских друзей России предложила направить в Российскую Федерацию плазму итальянцев, выздоровевших от коронавируса. Открытое письмо с соответствующей просьбой адресовано премьер-министру Италии Джузеппе Конте.Руководство ассоциации связывает необходимость такого решения с тем, что Россия направила на Апеннины существенную медицинскую помощь, когда в Италии сложилась тяжелая ситуация в связи с эпидемией COVID-19. Теперь, когда итальянцы объявили о начале так называемой "фазы 2", пришло время помочь России.Президент ассоциации Лоренцо Валлорейа рассказал, что в письме отмечаются прекрасные результаты, полученные при помощи терапии с использованием плазмы. В общественной организации считают, что сейчас было бы правильно поделиться плазмой выздоровевших людей с российскими друзьями. В письме говорится, что такой поступок стал бы конкретным жестом благодарности, сообщает РИА Новости.Лоренцо Валлорейа также напомнил, что Россия уже не раз бескорыстно помогала Италии, потому граждане страны должны ответить добром на добро.Президент ассоциации рассказал, что в конце апреля активисты организации провели в Абруццо специальную акцию "Свет надежды в борьбе с коронавирусом", в рамках которой исторические здания в нескольких городах были окрашены при помощи прожекторов в цвета российского триколора.Ранее стало известно, что Минобороны России 7 мая начнет вывод специалистов войск радиационной химической и биологической защиты из Италии. Глава военного ведомства Сергей Шойгу в связи с этим распорядился организовать торжественную встречу и продумать меры поощрения для военнослужащих и врачей.В марте в Италию прибыли 15 самолетов Воздушно-космических сил России с военными вирусологами и специалистами в области эпидемиологии. Они были направлены для помощи в борьбе с коронавирусом.