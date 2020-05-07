На территорию города запрещается въезд и выезд граждан, не имеющих кольчугинскую регистрацию

С 7 мая в Кольчугино указом Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина вводится карантин, который будет действовать до особого распоряжения.С этого дня на территорию города запрещается въезд и выезд граждан, не имеющих кольчугинскую регистрацию. Допуск в город будет проходить через специально оборудованный КПП. Граждане обязаны будут предъявить документы, а также пройти тестирование на состояние здоровья. В случае, если у человека будет температура выше 37 градусов, то его определят в ближайшую больницу.Помимо местных жителей, попасть в Кольчугино также смогут те, кто едет в командировку или работает в спецслужбах.Напомним, к 7 мая в Кольчугинском районе зафиксировано уже 64 случая коронавируса. Всего во Владимирской области – 1079 заражённых.