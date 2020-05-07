07.05.2020

2020-05-07 20:00:13

В Коврове мотоциклист, скрываясь от погони, попал в ДТП

Момент аварии с участием пьяного мотоциклиста попал на камеры видеонаблюдения.

По предварительной информации пресс-службы регионального УМВД, мотоциклист в состоянии алкогольного опьянения катался по Коврову. На законные требования сотрудников полиции об остановке не отреагировал. Правоохранителям пришлось устроить настоящую погоню. Кадры с камеры наблюдения опубликовали очевидцы в соцсети. На записи видно, как водитель двухколёсного транспорта движется с большой скоростью. В этот момент легковая машина сворачивает к автомойке. Мотоциклист не выдержал дистанцию и столкнулся с водителем. В результате аварии никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что водитель не в первый раз попадался в алкогольном опьянении за рулем. По факту ДТП составлены протоколы.