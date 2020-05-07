Под предлогом снятия порчи обвиняемая похитила у потерпевшей более 200 тысяч рублей.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней женщины, проживающей в Ростове-на-Дону. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).В ходе предварительного следствия установлено, что 3 сентября 2019 года на улице Грибоедова в городе Ковров обвиняемая подошла к 83-летней местной жительнице и в разговоре сообщила, что на нее наложена порча. Во время беседы к ним подошла случайная прохожая и стала благодарить женщину за то, что та исцелила ее мать. Таким образом обвиняемая расположила к себе пенсионерку.Фигурантка убедила пожилую женщину, что для снятия порчи необходимо представить все имеющиеся денежные средства. Ковровчанка передала злоумышленнице 26 тысяч рублей, находившиеся дома, а также 195 тысяч рублей, которые сняла со своего счета, проследовав в отделение банка. При этом сотруднику банковского учреждения, поинтересовавшемуся, для чего ей такая крупная сумма денег, потерпевшая сказала, что хочет отдать деньги родственнице на покупку автомобиля.Завладев денежными средствами, которые обвиняемая заменила на заранее приготовленные рекламные буклеты, она скрылась.Фигурантка была задержана сотрудниками полиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории Ярославской области.В настоящее время обвиняемая находится под арестом. Проверяется ее причастность к совершению аналогичных преступлений в других регионах. В ходе следствия причиненный ущерб был компенсирован потерпевшей.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.