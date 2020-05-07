В регионе на карантин закрылась единственная детская больница, заразился один из врачей и инфицировал других. По-прежнему закрыта золотодобывающая артель Кривбасс, в которой заболели сразу шесть десятков сотрудников. На карантине общежитие старателей артели Статус в Ягоднинском округе, там заболел комендант.

В регионе на карантин закрылась единственная детская больница, заразился один из врачей и инфицировал других. По-прежнему закрыта золотодобывающая артель "Кривбасс", в которой заболели сразу шесть десятков сотрудников. На карантине общежитие старателей артели "Статус" в Ягоднинском округе, там заболел комендант. Медики говорят, что если раньше COVID-19 на Колыму привозили из других регионов, то теперь чаще заражаются местные жители.Магаданская детская областная больница на карантине. В здание нельзя зайти, выйти тоже. Медики, пациенты, их родители и охранники в ближайшие две недели живут здесь же. Причина – массовое заражение коронавирусом от одного из медработников."Медицинский сотрудник пришёл на работу, вышел на работу в тот период, когда у его супруги еще не закончился полностью период самоизоляции. Изоляции по контакту на 14 дней. Как раз в последние дни инкубационного периода и у этого медицинского работника совпало, опять же совместные чаепития, и все вот это маленькое отделение, практически все сотрудники были инфицированы. Это явилось причиной для того, чтобы была закрыта полностью вся больница", — рассказала Елена Кузьменко, главный внештатный инфекционист Магаданской области.Ситуация на Колыме ухудшается, говорят медики: теперь заражаются внутри региона, тогда как еще совсем недавно болели в основном приезжие. В связи с этим в регионе ввели строгий масочный режим. В Магадан доставили четыреста тысяч масок, ещё сто тысяч привезут в ближайшие дни. В аптеках, во всех работающих учреждениях и даже в продуктовых магазинах свои запасы защитных средств.В магаданские супермаркеты нельзя зайти без защитной маски. Ее можно либо принести с собой. Либо купить на кассе. Одна стоит 32 рубля.Тысячи масок решили раздать пенсионерам и многодетным семьям. Волонтеры адресно разносят их по квартирам магаданцев в рамках акции "Мы вместе".На въезде в Магадан установили полицейский пост. Сейчас здесь останавливают автомобили и автобусы, везущие вахтовых рабочих. Всех предупреждают о необходимости соблюдать двухнедельный карантин и записывают адреса временного пребывания до выхода на работу.Еще одна мера профилактики, новая для региона, тщательная обработка всех торговых точек и автобусных остановок. Остановки обеззараживают дорожники, для этой работы специально закупили необходимые химикаты. Число зараженных COVID-19 в Магаданской области приближается в полутора сотням. В регионе готовят новые дополнительные места для госпитализации и просят жителей ответственно соблюдать режим самоизоляции.